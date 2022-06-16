Son dakika: Kim Min-Jae'den F.Bahçelileri sevindiren haber! Başarılı savunmacının talipleri artıyor ama...

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Geçen sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine Fenerbahçe'ye transfer edilen Kim Min-Jae, 1 senede gösterdiği başarılı performansla değerini katlarken birçok Avrupa kulübünü de peşine taktı.

Fenerbahçe'de hem Vitor Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın değişmez ismi olan Güney Koreli savunmacı, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girerken sözleşmesinde yer alan "23 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi oyuncuyu takımda tutmak isteyen yönetimin işini zorlaştırıyor.

Takımı Jorge Jesus'a teslim eden, Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım elde etmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen sarı lacivertliler, gelecek sezonda takım iskeletini bozmak istemiyor.

Mevcut kadroyu koruyarak 4-5 transferle takımın kalitesini artırmak isten Fenerbahçe, çalışmalarını bu yönde sürdürürken savunma hattını korumayı ve hücuma takviye yapmayı amaçlıyor.

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İKİ TRANSFER TAMAMLANDI

Bu doğrultuda transfere hızlı giren sarı lacivertliler, Santa Clara'dan orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalarken bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

TAKIMDA KALMASI İSTENİYOR

Birçok futbolcusuna teklif gelmesine karşın, astronomik bir rakam olmadığı sürece oyuncu satmak istemeyen Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği isimlerin başında da Kim Min Jae geliyor.

İSPANYOLLAR DA DEVREDE

Hem Jorge Jesus'un hem de yönetimin takımda kalmasını istediği Kim Min-Jae'nin adı birçok kulüple anılırken Tottenham, Arsenal, Everton, Juventus, Milan ve Napoli'nin ardından Sevilla'nın da devreye girdiği iddia edildi.

Güney Koreli Gazeteci Jason Lee, Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye ulaşan resmi bir teklifin olmadığını belirtirken Sevilla'nın da oyuncuya ilgisinin olduğunu kaydetti.

Başarılı savunmacının henüz ayrılık talebinde bulunmadığını belirten Lee, yakın zamanda oyuncunun Fenerbahçe ile idmanlara başlayacağını iddia etti.

"GELEN CAZİP TEKLİFLER OLABİLİR"

Daha önce Güney Kore Milli Takımı’nın kampında transfer iddiaları hakkında konuşan Kim, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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AVRUPA'NIN DEVLERİ ONLARIN PEŞİNDE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş gibi birçok isim transferin gözdesi olurken Jorge Jesus ve yönetim mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda bazı oyuncuların gitmesine sıcak bakmıyor.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.