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Son dakika: Kim Min-Jae kazandırdığı parayla Fenerbahçe'yi ihya etti! Yerine stopere Jason Denayer ya da Alexandre Penetra...

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Transfer
Son dakika: Kim Min-Jae kazandırdığı parayla Fenerbahçeyi ihya etti Yerine stopere Jason Denayer ya da Alexandre Penetra...
Süleyman Arat

Güney Koreli stoper, Türk futbol tarihinin en başarılı transferlerinden biri oldu. 2021 Ağustos’unda 3 milyon Euro’ya Beijing Guoan’dan alınan Kim, 19.5 milyon Euro’ya Rennes’e satılırken, mali açıdan sarı lacivertli kulübe ilaç oldu. Bu yaz kadrosuna kattığı Lincoln, Willian Arao, Emre Mor ve Tiago Çukur’un bonservisleri için toplam 8.75 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe, bu rakamın 2 katından fazlasını Güney Koreli yıldızın satışından elde etti.

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Fenerbahçe’de Jose Sosa, Berke Özer, Ozan Tufan ve Mesut Özil’in ardından Kim Min-Jae ile de yollar ayrılıyor.. 2021 Ağustos’unda 3 milyon Euro’ya Çin’in Beijing Guoan takımından transfer edilen Güney Koreli stoper, 19.5 milyon Euro’ya Fransız ekibi Rennes’e transfer oldu. Eski teknik direktör Vitor Pereira’nın tavsiyesiyle alınan Kim Min-Jae, böylelikle 1 yıldan daha kısa sürede Fenerbahçe’ye 6 kattan fazla para kazandırdı.

TRANSFERLERİN PARASINI FAZLASIYLA KARŞILADI

Türk futbol tarihinin en pahalı ihracatları arasına giren Kim’in satışından gelecek para, yapacağı transferler için mali kaynak arayışında olan sarı lacivertli kulübe tam anlamıyla ilaç oldu. Bu yaz kadrosuna kattığı futbolcuların bonservislerine toplam 8 milyon 750 bin Euro (Lincoln Henrique 3.5 milyon Euro, Willian Arao 3 milyon Euro, Emre Mor 2 milyon Euro, Tiago Çukur 250 bin Euro) Fenerbahçe, bu rakamın 2 katından fazlasını Kim’in satışından elde etti.

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ALİ KOÇ DÖNEMİNDE 96 MİLYON EURO

Fenerbahçe’de kaldığı sürede defansın vazgeçilmez ismi olan Kim Min-Jae, oynadığı 39 resmi maçın 38’inde ilk 11’de sahaya çıktı. Vitor Pereira döneminde 3’lü savunmada istikrarlı bir şekilde görev yapan Güney Koreli stoper, Portekizli hocanın yerine gelen İsmail Kartal’ın 4’lü sisteminde de aynı başarıyı tekrarladı. Başkanlıkta 4. yılını dolduran Ali Koç döneminde Fenerbahçe’nin futbolcu satışından kazandığı para 77.25 milyon Euro'ydu. Kim'in satışının resmileşmesiyle birlikte bu rakam 96 milyon euroyu aşacak.

Son dakika: Kim Min-Jae kazandırdığı parayla Fenerbahçeyi ihya etti Yerine stopere Jason Denayer ya da Alexandre Penetra...

KiM’iN YERiNE STOPERE ESKi GALATASARAYLI DENAYER YA DA PENETRA

Oyun planında kilit rol oynayan Kim Min-Jae’nin boşluğunu dolduracak bir defans oyuncusu arayan sarı lacivertli yönetimin ilk hedefleri Jason Denayer ile Alexandre Penetra.

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Kim Min-Jae’nin Rennes’e satışı her ne kadar ciddi bir transfer başarısı olsa da, Güney Koreli stoperin boşluğunun dolup dolmayacağı bir soru işareti. Zira Kim, teknik direktör Jorge Jesus’un oyun planında önemli bir yer tutuyordu.

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Transfer görüşmeleri nedeniyle izin aldığı son 2 antrenman hariç tüm idmanlara katılan 25 yaşındaki stoper, hazırlık maçlarının tamamında forma giydi. Kim’in ayrılığının ardından, 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasında defans göbeğinin Serdar Aziz-Attila Szalai ikilisinden oluşması bekleniyor.

PENETRA 20 YAŞINDA

Marcel Tisserand, Steven Caulker ve Mauricio Lemos da UEFA listesine alınmadığı için yeni bir stoper transferi gündeme geldi. Gündemdeki isimler; bonservisi elinde olan eski Galatasaraylı Jason Denayer ve Portekiz’in Famalicao takımının 20 yaşındaki stoperi Alexandre Penetra.

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#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Transfer

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