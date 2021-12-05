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'Devler sıraya girdi! 20 milyon Euro...'

#Fenerbahçe#Transfer#Kim Min-Jae
Devler sıraya girdi 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'de savunmanın kilit isimlerinden Kim Min-Jae için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Kim'i, Juventus, Tottenham ve Porto'nun istediği, yönetimin ise kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı iddia ediliyor.

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Sezon başında Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan transfer edilen ve kısa sürede takıma uyum sağlayarak savunmanın kilit isimlerinden biri haline dönüşen Kim Min-Jae, Avrupa'nın devlerinin de radarına girmeyi başardı. Kanarya ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kim'i, bir süredir yabancı kulüplerin gözlemcilerinin takip ettiği biliniyordu.

'En az 20 milyon Euro'

Fanatik'in haberine göre Güney Koreli futbolcu ile başta İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Tottenham ve Portekiz'den de Porto'nun ciddi biçimde ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe 'nin, Çin'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı yıldız stoperini kolay kolay bırakmaya niyetinin olmadığı ve kapısını çalacak kulüplere de kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı konuşuluyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Kim Min-Jae

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