'Devler sıraya girdi! 20 milyon Euro...'

Haberin Devamı

Sezon başında Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan transfer edilen ve kısa sürede takıma uyum sağlayarak savunmanın kilit isimlerinden biri haline dönüşen Kim Min-Jae, Avrupa'nın devlerinin de radarına girmeyi başardı. Kanarya ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kim'i, bir süredir yabancı kulüplerin gözlemcilerinin takip ettiği biliniyordu.

'En az 20 milyon Euro'

Fanatik'in haberine göre Güney Koreli futbolcu ile başta İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Tottenham ve Portekiz'den de Porto'nun ciddi biçimde ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe 'nin, Çin'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı yıldız stoperini kolay kolay bırakmaya niyetinin olmadığı ve kapısını çalacak kulüplere de kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı konuşuluyor.