Son Dakika | Khabib Nurmagomedov'un babası Abdülmanap Nurmagomedov corona virüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Abdülmanap Nurmagomedov, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Abdülmanap Nurmagomedov aylardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Spor Arena Dış Haberler | Dünyaca ünlü karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, babasından gelen acı haberle sarsıldı.
UFC hafif siklet şampiyonu müslüman sporcunun babası Abdülmanap Nurmagomedov, corona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti ve 57 yaşında yaşamını yitirdi.
ÖZEL UÇUŞLA MOSKOVA'YA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Abdülmanap Nurmagomedov, corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel bir uçuş ile Dağıstan Cumhuriyeti'nden Moskova'daki bir askeri hastaneye götürülmüştü.
Haziran ayının sonuna doğru komadan uyanan Abdülmanap Nurmagomedov'un bilinci açılmıştı.
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