MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Kevin-Prince Boateng'ten açıklama: 'Özür dilerim!'
GeriFutbol Son Dakika | Kevin-Prince Boateng'ten açıklama: 'Özür dilerim!'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.06.2020 - 23:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kevin-Prince Boateng'ten açıklama: 'Özür dilerim!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Kevin-Prince Boateng'ten açıklama: 'Özür dilerim!'
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, Antalyaspor maçında oyundan alındıktan sonraki hareketleri sebebiyle özür diledi.

Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta 65. dakikada oyundan alınan Kevin-Prince Boateng, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı.

Oyundan alınmasına tepki göstermediğini vurgulayan Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Öyle anlaşıldıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle