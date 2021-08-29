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GeriFutbol Son Dakika: Kerem'e saldıran Marcao’ya 90 bin Euro para cezası kesildi
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kerem'e saldıran Marcao’ya 90 bin Euro para cezası kesildi

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Son Dakika: Kerem'e saldıran Marcao’ya 90 bin Euro para cezası kesildi

PFDK’dan 8 maç men alan Brezilyalı stoper Marcao'ya bir fatura daha... Galatasaray Kulübü, Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao’ya tavan miktardan para cezası kesti.

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao’nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10’u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.

Giresunda ortalık karıştı Galatasarayda Marcao Kereme kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...
Giresun'da ortalık karıştı! Galatasaray'da Marcao Kerem'e kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...

Buna göre, yılda 900 bin Euro alan Brezilyalı futbolcunun cezası 90 bin Euro olarak belirlendi.

Marcao, söz konusu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan da 8 maç men cezası almıştı.

Kerem Aktürkoğluna saldıran Marcao, sosyal medya hesabından özür diledi
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, sosyal medya hesabından özür diledi

Son Dakika: Kereme saldıran Marcao’ya 90 bin Euro para cezası kesildi

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