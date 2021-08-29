Son Dakika: Kerem'e saldıran Marcao’ya 90 bin Euro para cezası kesildi

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao’nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10’u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.

Buna göre, yılda 900 bin Euro alan Brezilyalı futbolcunun cezası 90 bin Euro olarak belirlendi.

Marcao, söz konusu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan da 8 maç men cezası almıştı.

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