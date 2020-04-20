Son Dakika | Kerem Tunçeri'den ifşa mesajları sonrası ilk açıklama

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı.



Açıklama şöyle;



"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."