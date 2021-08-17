Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao nasıl bir ceza alacak, Galatasaray kariyeri bitiyor mu?

Galatasaray'da Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki saldırı haftaya damga vururken, Brezilyalı oyuncuya disiplin kurulu tarafından verilecek ceza, Kerem'in reaksiyonu, saha içi ve dışında yaşanan süreçler ile Galatasaray'ın alacağı karar büyük merak konusu oldu.

Uğur Yapıcı, yaşanan gerilimi ve perde arkasını Spor Arena'da anlatıyor.