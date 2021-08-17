MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao nasıl bir ceza alacak, Galatasaray kariyeri bitiyor mu?
GeriFutbol Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao nasıl bir ceza alacak, Galatasaray kariyeri bitiyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 22:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao nasıl bir ceza alacak, Galatasaray kariyeri bitiyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'da Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki saldırı haftaya damga vururken, Brezilyalı oyuncuya disiplin kurulu tarafından verilecek ceza, Kerem'in reaksiyonu, saha içi ve dışında yaşanan süreçler ile Galatasaray'ın alacağı karar büyük merak konusu oldu.

Uğur Yapıcı, yaşanan gerilimi ve perde arkasını Spor Arena'da anlatıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi