Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu için çılgın iddia! Galatasaray'ın yıldızını listeye aldılar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
İstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılarİstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Yargıtay kararını verdi Emekliye emsal zam kararıYargıtay kararını verdi! Emekliye emsal zam kararı#Emekli
Fatmagül Savcı kalpleri fethetti Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdıFatmagül Savcı kalpleri fethetti! Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdı#Emrah Yılmaz
Tarihi Çiçek Pasajında büyük panik Terör estirdi... Tüfekle rehin aldıTarihi Çiçek Pasajı'nda büyük panik! Terör estirdi... Tüfekle rehin aldı#Tarihi Çiçek Pasajı
Kendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyorKendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyor#Franchising
Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı Hedefteki adam Zhang Gaoli...Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı! Hedefteki adam Zhang Gaoli...#Zhang Gaoli
Milyonların gözü bu görüşmede Türk-İşten asgari ücret açıklamasıMilyonların gözü bu görüşmede! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması#Asgari Ücret
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Aşı karşıtına vekil isyanıAşı karşıtına vekil isyanı#İffet Polat
Sevgili öğretmenimizi kaybettikSevgili öğretmenimizi kaybettik#Muharrem Poyrazoğlu
Aileye girdiAileye girdi#İsmail Ege Şaşmaz
İlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşmaİlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşma#Sıla
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu için çılgın iddia! Galatasaray'ın yıldızını listeye aldılar...

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Kerem Aktürkoğlu Galatasaray

Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

Haberin Devamı

Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu.

Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek.

Sabah'ın haberine göre; Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Kerem Aktürkoğlu Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri
Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer