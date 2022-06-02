Son dakika: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlardan 15 milyon euroluk iddia

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Ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Semih Kaya, sözleşmesi sona ermesiyle serbest kaldı. Fanatik'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcunun VavaCars Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

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UMUT BOZOK, HALİL AKBUNAR, XEKA, AXEL WITSEL'E 11 HAZİRAN MESAJI

1 Haziran itibarıyla 8 oyuncusu (Arda Turan, Babel, Feghouli, Pulgar, Pena, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Fatih Öztürk) ile yolları resmen ayrılan Galatasaray 'da transferler için 11 Haziran beklenmeye başlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, seçim sonrasında transferlerini resmiyete döküp 4 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmeye çalışacak. Sportif direktör Sensibile ve her iki başkan adayının yeni dönemde çalışmaya hazır olduğu Cenk Ergün görüşmelerini sürdürüyor.

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Sabah'ın haberine göre hem Sensibile hem de Ergün prensip anlaşmasına varılan oyunculara "Kimseye söz verme! 11 Haziran'a kadar bizi bekle" mesajını iletiyor. Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok, Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel ve Lille ile sözleşmesini uzatmayan Xeka, Galatasaray'ın beklemelerini istediği oyuncuların başında geliyor. Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızları Onyekuru ve Seri'nin yanı sıra sözleşmesi biten Babel de yeni gelecek yönetimin kararına göre kariyerine devam edecek.

WITSEL MARSİLYA'YA İMZA ATMAZSA...

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız Axel Witsel transferindeki en önemli engel seçim. Fanatik'in haberine göre Marsilya'nın da ilgilendiği Witsel, 11 Haziran'daki seçime kadar Fransaız ekibine imza atmaması halinde yeni yönetim Belçikalı orta sahayı İstanbul'a getirecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ATALANTA İDDİASI

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da yıldızını parlatan Keremn Aktürkoğlu'na bir talip daha çıktı. Lyon, Atletico Madrid, Marsilya, Dortmund gibi kulüplerin yakından takip ettiği ve Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan Kerem için İtalya'dan da bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

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Sabah'ın derlediği haberde İtalyan Calcioline sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir.

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