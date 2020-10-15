Son dakika | Kenyalı atlet Daniel Wanjiru'ya dopingden 4 yıl men!
2017 Londra Maratonu'nu kazanan Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, nisan ayında yarışmalardan geçici olarak men edilen Wanjiru, 9 Aralık 2019'dan itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.
28 yaşındaki sporcunun, 9 Mart 2019'dan bu yana aldığı dereceler de silinecek.
2016 Amsterdam Maratonu'nda birincilik yaşayan Wanjiru, geçen yıl Londra Maratonu'nu 11. sırada bitirmişti.
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