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GeriDiğer Son dakika | Kenyalı atlet Daniel Wanjiru'ya dopingden 4 yıl men!
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kenyalı atlet Daniel Wanjiru'ya dopingden 4 yıl men!

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Son dakika | Kenyalı atlet Daniel Wanjiru'ya dopingden 4 yıl men!
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2017 Londra Maratonu'nu kazanan Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, nisan ayında yarışmalardan geçici olarak men edilen Wanjiru, 9 Aralık 2019'dan itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

28 yaşındaki sporcunun, 9 Mart 2019'dan bu yana aldığı dereceler de silinecek.

2016 Amsterdam Maratonu'nda birincilik yaşayan Wanjiru, geçen yıl Londra Maratonu'nu 11. sırada bitirmişti.

 

Son dakika | Kenyalı atlet Daniel Wanjiruya dopingden 4 yıl men

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