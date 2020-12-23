Son Dakika | Kendi transferine bahis yapan Kieran Trippier'e dev ceza!

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan araştırmada 30 yaşındaki Kieran Trippier'in 2019 yaz transfer döneminde Tottenham'dan Atletico Madrid'e transferine yönelik aracılara bahis yaptırdığı ortaya çıktı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 10 haftalık ceza alan Trippier cezasını Atletico Madrid'deki maçlarında çekecek. Deneyimli sağ bek, Atletico Madrid'in 28 Şubat'ta Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını da kaçıracak. Trippier, bahis soruşturması sebebiyle geçen ay toplanan İngiltere Milli Takımı kadrosuna da alınmamıştı.

Toplamda 12 maç kaçıracak olan Trippier ayrıca 70 bin pound para cezasına çarptırıldı.

Trippier, 2019 yaz transfer döneminde Tottenham'dan Atletico Madrid'e 22 milyon Euro karşılığı transfer olmuştu.

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