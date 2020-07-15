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Haber Giriş: 15.07.2020 - 19:27,Son Güncelleme:

Son dakika! Kenan Koçak'tan Trabzonspor iddialarına cevap

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Son dakika! Kenan Koçak'tan Trabzonspor iddialarına cevap
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Trabzonspor'un, teknik direktörlük için Hüseyin Çimşir'in yerine Hannover'in Türk çalıştırıcısı Kenan Koçak'ı getirmek istediği iddia edildi. Kenan Koçak ise iddialara cevap verdi.

Spor Arena Dış Haber | Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman sport1 sitesinin haberine göre Trabzonspor, sezon sonunda Hüseyin Çimşir yerine teknik direktör olarak Kenan Koçak'ı düşünüyor.

Hannover'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan Koçak, Alman basınına konuşurken ''Spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum'' sözlerini kullandı.

''BİZE TÜRKİYE HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ''

Alman ekibinin başkanı Martin Kind ise ''Kenan Koçak'ın sözleşmesi devam ediyor. Zaten Türkiye'den teklif aldığını ve ayrılmak istediğini söylemedi.'' diye konuştu.

39 yaşındaki Türk teknik adam, takımı küme düşme hattından alıp 6. sıraya kadar çıkartmıştı.

Son dakika Kenan Koçaktan Trabzonspor iddialarına cevap

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