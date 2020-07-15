Son dakika! Kenan Koçak'tan Trabzonspor iddialarına cevap

Spor Arena Dış Haber | Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman sport1 sitesinin haberine göre Trabzonspor, sezon sonunda Hüseyin Çimşir yerine teknik direktör olarak Kenan Koçak'ı düşünüyor.

Hannover'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan Koçak, Alman basınına konuşurken ''Spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum'' sözlerini kullandı.

''BİZE TÜRKİYE HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ''

Alman ekibinin başkanı Martin Kind ise ''Kenan Koçak'ın sözleşmesi devam ediyor. Zaten Türkiye'den teklif aldığını ve ayrılmak istediğini söylemedi.'' diye konuştu.

39 yaşındaki Türk teknik adam, takımı küme düşme hattından alıp 6. sıraya kadar çıkartmıştı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!