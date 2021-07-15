Son Dakika: Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta

Geçen sezonu iki kupayla kapatarak büyük bir başarıya imza atan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katan, iç transferde Atiba, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'la sözleşme yenileyen siyah beyazlılar, bir transferi daha duyurdu.

Siyah beyazlılar, milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferini açıkladı.

Siyah beyazlılar, resmi siteden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi.