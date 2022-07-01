Son Dakika: Kazımcan Karataş resmen Galatasaray'da! Eyüpspor ile anlaşmayı bozan madde...

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu resmen duyurdu.

19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Eyüpspor ile imza aşamasına gelmiş ve hatta tesisleri gezmişti ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.

ALTAY'IN KAZIMCAN KARATAŞ AÇIKLAMASI

16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk…

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur.

EYÜPSPOR'A TRANSFERİ NEDEN BOZULDU?

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Bir başka TFF 1. Lig takımı olan Eyüpspor'un Kazımcan Karataş ile 5 yıllık mukavele imzalayarak yetenekli oyuncuyu Galatasaray'a kiralaması bekleniyordu.

Kazımcan Karataş'ın alt ligde oynamak istememesi ve Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkamaması durumunda kariyerine yeniden alt ligde devam etmek zorunda kalmama arzusu transferde işleri değiştirdi. Yetenekli oyuncu, sözleşmesine ilerleyen dönemde Eyüpspor'a geri dönmesini engelleyecek bir madde koydurmak isteyince taraflar arasında anlaşmayı bozuldu.

Eyüpspor, Kazımcan Karataş'ı bu sezon için Galatasaray'a kiralarken Süper Lig'e yükselmesi durumunda kontrattaki özel madde sayesinde oyuncuyu geri alma hakkı kazanacaktı.

KAZIMCAN KARATAŞ BÖYLE VEDA ETTİ

Sevgili Büyük Altay Ailem;

Ailem diyorum çünkü tanıştığımızda henüz 10 yaşındaydım. Spor okulu öğrencisi olarak başlayan bu birlikteliğimiz tüm alt yaş kategorilerinde ve en sonunda da A takım seviyesine kadar sürdü.

Bu forma altında, bu camia içerisinde o kadar güzel anlar yaşadım, o kadar kıymetli insanlar tanıdım, kendimi o kadar özel hissettim ki bu duygular sadece birbirine sıkıca bağlı aile üyeleri arasında hissedilen duygulardır. Bu nedenle Altay sadece bir spor kulübü değil, büyük bir ailedir benim için.

Beni öyle bağrınıza bastınız ki bunu saha içinde ve dışında kısaca tüm yaşantımda hissettim. Gelişim yolculuğuma sizler de eşlik ettiniz ve hep yanımda oldunuz. Bir futbolcu için bu çok özel bir duygu.

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Benim için bu satırları yazmak oldukça zor. Ama yeni bir hikaye yazmak için şimdi ayrılık vakti geldi. Tanıştığım, tanışamadığım, bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.

Armasında İzmir yazan Büyük Altay benim için her zaman özel olacak ve hayatım boyunca bu onuru yaşayıp yaşatacağımdan şüpheniz olmasın.

Son iç saha maçında verdiğim röportajda da söylediğim gibi; Büyük Altay her zaman en üst ligleri hak eder ve kısa zamanda oraya gelecektir. Buna tüm kalbimle inanıyorum.

Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizleri çok seven, evladınız, kardeşiniz...

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Sezona sol kanat ve santrfor pozisyonlarında başlamasının ardından beklenen çıkışı Mustafa Denizli'nin sol bekte görevlendirmesiyle burada yakalayan Kazımcan Karataş'ın peşinde Beşiktaş'ın da olduğu öne sürülmüştü.

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FUTBOLA ALTAY'DA BAŞLADI

16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı.

Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapıya geçen ve siyah-beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarında forma giyen, U17 ve U19 Milli Takımı’nın değişmez oyuncusu olan Kazımcan Karataş, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta Manchester United Scoutu Kristo Klibardi tarafından izlenmişti.

MUSTAFA DENİZLİ ŞANS VERDİ

17 yaşında A takım kadrosunda şans bulan ve siyah beyazlı formayı giymeye başlayan Kazımcan, kendisinden beklenen çıkışı 2021-22 sezonunda yaptı. Mustafa Denizli'nin sol bekte şans verdiği ve devam eden süreçte bu mevkide vazgeçilmez oldu.

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Ümit Milli Takım forması giyen Kazımcan, sol bekte ve kanatlarda oynayabiliyor.

Kazımcan Karataş'ın Altay formasıyla bu sezon Süper Lig'de öne çıkan istatistikleri ve sıralamaları:

⏱ 33 Maç

🅰️ 1 Asist

🥇 6.55 Ofansif 1-1

🥈 3.35 Hava Topu 1-1

🥈 6.71 Araya Girme

🥉 1.14 Rakip Sahada Top Kazanım

🥉 18.14 Defansif Aksiyonlar