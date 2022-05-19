Son dakika: Kazımcan Karataş için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray

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Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Kaloğlu; "TFF'de antrenman eğitmeni olarak görev yaparken, kendi kulübümden böyle bir teklif gelince, hiç düşünmeden geldim. Son 8 haftada geldim. Zorlu bir fikstürümüz vardı ki, oynayacağımız 5 takım ligin üst sıralarındaydı. Geldiğimizde pek çok oyuncu kafa olarak bırakmıştı; ödeme sorunları da vardı. Tüm sorunlara rağmen elimizden geleni yaptık. Hücum oyuncumuz olmamasına karşın kompakt oynayarak, geçişlerle gol bulmaya çalıştık. İzleyenler gördü takım disiplinine uyduk. Hak etmediğimiz mağlubiyetler oldu. Rakiplerin de puan kaybetmesi gerekirdi. Olmadı. Önümüzdeki sezon 1. Lig'de şampiyon olarak takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz" dedi.

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"Seçimden sonra ne olacağını göreceğiz"

Kendisini takımın başına getiren eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nja teşekkür eden Kaloğlu; "Cumartesi günü Kasımpaşa ile son maçımıza çıkacağız. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Özgür başkana da teşekkür ederim, beni buraya getirdi. Kulüp amatör kümeye düşecek derken, 3. ligden aldı, Süper Lig'e taşıdı. Doğruları yanlışları olabilir, bırakma kararı aldı; sonrasında takımı toparlayabilmek çok zordu. Oyuncuların motivasyonu kalmamıştı. Ama buna rağmen biz sahada ezilmeyen bir Altay olduk. Antalyaspor, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında kazanmaya yakın olan taraftık. Altay bayrağını yere düşürmedik. Her takım için zor bir takım olduk. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yaptık. Önümüzde bir başkanlık seçimi var, sonrasında ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Kazımcan Karataş'ı Galatasaray ve Beşiktaş istiyor"

Bu sezon gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken sol bek Kazımcan Karataş hakkında da konuşan Sinan Kaloğlu; "Çok beğendiğim bir oyuncu. Sol bekte çok başarılı oldu. Genç oyunculara benim yaşadığım sıkıntıları yaşamamaları için özgürlük tanıyorum. Hata da yapsalar oynatıyorum. Kazımcan 19 yaşında, sol ayağı iyi, dinamik bir oyuncu, U 19 milli takımında da oynuyor. Büyük takımlara transferiyle ilgili gelişmeler olacaktır. Resmi teknif var mı bilmiyorum ama Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediğini biliyorum." sözlerini kullandı.

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