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Haber Giriş: 10.08.2020 - 00:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kayserspor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ı açıkladı!

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Son Dakika | Kayserspor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ı açıkladı!
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ın getirildiğini açıkladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Marius Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Berna Gözbaşı'nın getirildiğini duyurdu.

İşte Berna Gözbaşı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar;

Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş

'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz.

Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz.

Son Dakika | Kayserspor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaşı açıkladı

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