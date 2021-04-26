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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kayserispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu!

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Son dakika: Kayserispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu!

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını söyledi.

Tokgöz, "Takımımız sezon sonuna kadar Yalçın hocamıza emanet. Hocamızla uzun süre çalışmak istiyoruz. İnşallah ligde kalır ve daha uzun süre takımın başında Yalçın hocayı görürüz." dedi.

Türkiye'de bir çok kulüpte görev yapan Koşukavak, en son Denizlispor'un başındayken 28 Ocak 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Sabah saatlerinde kente gelen 49 yaşındaki Koşukavak'ın sözleşmeyi imzalayarak 28 Nisan Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

Son dakika: Kayserisporun yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu

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