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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur toprağa verildi! Cenazede Aziz Yıldırım sürprizi...

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Son Dakika: Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur toprağa verildi! Cenazede Aziz Yıldırım sürprizi...

Son dakika haberi... Kayserispor'da 14 yıl görev yapan ve efsane başkan olarak kabul edilen Recep Mamur, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.

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  • Kayserisporun efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
  • Kayserisporun efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
  • Kayserisporun efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
  • Kayserisporun efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
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Kayserispor Kulübünün hayatını kaybeden eski başkanlarından Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı.

Efsane başkan olarak kabul edilen Mamur için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Kayserisporun eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti
Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti

Buradaki törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman, oyuncular Uğur Demirok, İlhan Parlak ve Kolovetsios, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy ile Mamur'un yakınları ve sevenleri katıldı.

Mamur'un cenazesi, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Mamur, 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı.

Son Dakika: Kayserisporun efsane başkanı Recep Mamur toprağa verildi Cenazede Aziz Yıldırım sürprizi...

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