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GeriFutbol Son dakika | Kayserispor'un 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, Başakşehir'e transfer oluyor
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Haber Giriş: 02.05.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Son dakika | Kayserispor'un 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, Başakşehir'e transfer oluyor

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Son dakika | Kayserispor'un 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, Başakşehir'e transfer oluyor
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Avrupa kulüplerinin radarında olan, son olarak Trabzonspor’un istediği Kayserispor’un yıldız adayı Emre Demir, Başakşehir’e transfer oluyor. Okan Buruk’un 16 yaşındaki genç yıldızla görüşerek "Burada iyi çalışırsan, 2 sene sonra Avrupa’ya gidersin" dediği öğrenildi.

Yasir Subaşı: Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Yasir Subaşı, salgın nedeniyle evde izole bir şekilde kaldığını belirterek, “Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum” dedi.
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Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın kapısından dönen, son olarak Trabzonspor’un listesine giren Emre Demir’in rotası belli...

Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği 16 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir’in devre arasından beri istediği ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Ocak ayında finansal kriterler nedeniyle bu işi bitiremeyen Turuncu-Lacivertliler, sezon sonu için Kayserispor ile sözleşti. Hatta Emre Demir ile teknik direktör Okan Buruk’un dahi görüştüğü ve “Burada iyi çalışırsan, 2 sene sonra Avrupa’ya gidersin” dediği öğrenildi.

Kayserispor’un 8 yaşında Mersin’den bulup getirdiği Emre Demir, daha önce Barcelona tarafından elemelere çağrılmıştı. 

1.5-2 MİLYON EURO BONSERVİS
Kayserispor’un büyük emekleri nedeniyle Sarı- Kırmızılı kulübe mutlaka iyi bir bonservis bedeli kazandırmak isteyen Emre Demir ve ailesi, artık Sarı-Kırmızılılar’ın Başakşehir ile anlaşmasını bekliyor. Bonservis konusunda konuşulan rakam ise 1.5-2 milyon Euro arası... (Fanatik)

Son dakika | Kayserisporun 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, Başakşehire transfer oluyor

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