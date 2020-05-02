Son dakika | Kayserispor'un 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, Başakşehir'e transfer oluyor

Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın kapısından dönen, son olarak Trabzonspor’un listesine giren Emre Demir’in rotası belli...

Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği 16 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir’in devre arasından beri istediği ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.



Ocak ayında finansal kriterler nedeniyle bu işi bitiremeyen Turuncu-Lacivertliler, sezon sonu için Kayserispor ile sözleşti. Hatta Emre Demir ile teknik direktör Okan Buruk’un dahi görüştüğü ve “Burada iyi çalışırsan, 2 sene sonra Avrupa’ya gidersin” dediği öğrenildi.



Kayserispor’un 8 yaşında Mersin’den bulup getirdiği Emre Demir, daha önce Barcelona tarafından elemelere çağrılmıştı.

1.5-2 MİLYON EURO BONSERVİS

Kayserispor’un büyük emekleri nedeniyle Sarı- Kırmızılı kulübe mutlaka iyi bir bonservis bedeli kazandırmak isteyen Emre Demir ve ailesi, artık Sarı-Kırmızılılar’ın Başakşehir ile anlaşmasını bekliyor. Bonservis konusunda konuşulan rakam ise 1.5-2 milyon Euro arası... (Fanatik)





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