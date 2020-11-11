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GeriFutbol Son dakika | Kayserispor’la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi!
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DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kayserispor’la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi!

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Son dakika | Kayserispor’la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi!
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Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Samet Aybaba şehre geldi. Deneyimli teknik adamın akşam takımla ilk antrenmanını yapacağı öğrenildi.

Süper Lig’de 7 maçta topladığı 6 puanla 18’inci sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş’tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba’yı getirdi.

Tecrübeli teknik adam, yeni takımı için Kayseri’ye geldi.

Aybaba, bugün saat 18.00’de yapılacak antrenmanda ekibiyle birlikte yer alacak.

Kayserisporda Samet Aybaba dönemi
Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Futbolcularla toplantı yapacağı öğrenilen Samet Aybaba’nın ardından 23 Kasım’da ligde oynayacakları Galatasaray maçına takımı hazırlayacağı bildirildi.

 

Son dakika | Kayserispor’la anlaşan Samet Aybaba, şehre geldi

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