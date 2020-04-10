Son Dakika | Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması!
Kayserispor, 24 Mart'ta corona virüs testi pozitif sonuçlanan idari personele 8 Nisan tarihinde yapılan testin negatif sonuçlandığını açıkladı.
Kayserispor Kulübü 27 Mart tarihinde bir idari personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Kulüp, idari personele 8 Nisan tarihinde yapılan testin negatif sonuçlandığını duyurdu
İşte Kayserispor'un açıklakovid,ması;
"24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır.
Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz."
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