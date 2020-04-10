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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2020 - 00:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması!

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Son Dakika | Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması!
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Kayserispor, 24 Mart'ta corona virüs testi pozitif sonuçlanan idari personele 8 Nisan tarihinde yapılan testin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Kayserispor Kulübü 27 Mart tarihinde bir idari personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Kulüp, idari personele 8 Nisan tarihinde yapılan testin negatif sonuçlandığını duyurdu

İşte Kayserispor'un açıklakovid,ması;

"24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır.

Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz."

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