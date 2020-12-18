Son Dakika | Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar'dan Galatasaray açıklaması

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hasan Hüseyin Acar, "Kayserispor'dan ayrılışım basında yanlış anlatıldı. Kayserispor'dayken kimseyle tartışmam olmadı, özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi değil olay. Ben kendi istediğimle Kayserispor'dan ayrıldım. Ben, Samet Hoca'nın yanına gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kimse bana 'Seni göndermek istiyoruz, kovuyoruz' demedi.

Kayserispor'dan kendim ayrılmak istedim. Takım kaptanlığını da ben kendi isteğimle bıraktım. Samet Hoca göreve başladıktan sonra yanına gittim ve 'Hocam, takım kaptanlığını benden alın, Sapunaru'ya verin' dedim. İtiraf etmeliyim. Takım kaptanlığı üzerimde baskı yaratıyordu." dedi.

Galatasaray'la ismi sezon öncesinde anılan Hasan Hüseyin Acar, "Galatasaray hakkında daha önce programınızda söylediğim sözler hala geçerli. Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim. Galatasaray'dan henüz resmi teklif almadım. Transfer teklifi gelirse Galatasaray'da seve seve oynarım." ifadelerini kullandı.

Şu anda Eskişehir'de ailesenin yanında olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Eskişehir'deyim. Ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Menajerimle önümüzdeki günlerde transferimle ilgili konuşacağız." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Acar sözlerine Kayserispor camiası ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na teşekkür ederek son verdi.

11 maçta oynadı



Hasan Hüseyin, Kayserispor'da bu sezon takımla 10'u lig, 1 de kupa olmak üzere toplam 11 maça çıktı.

1994 doğumlu oyuncu 2018 yaz transfer döneminde Eskişehir'den Kayserispor'a katılmıştı.