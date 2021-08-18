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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

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Son dakika: Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Takımın başına Hikmet Karaman'ın geçmesi bekleniyor.

Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.

Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.

Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.

Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.

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