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GeriFutbol Son Dakika | Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 21:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Son Dakika | Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet ve futbolcular ile personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi

 

Son Dakika | Kayserisporda teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

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