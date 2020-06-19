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Son Dakika | Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet ve futbolcular ile personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi
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