Son dakika | Kayserispor'da Manuel Fernandes kadroya alınmadı! Samet Aybaba...

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı. Portekizli futbolcu, Teknik direktör Samet Aybaba'nın kararı ile Ankara kafilesinde yer almadı.

Manuel Fernandes, bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 8 Süper Lig maçına çıktı. 6 maçta ilk 11'de oynayan Portekizli oyuncu 420 dakika sahada kaldı. Fernandes bu sürede gol ve asist üretemedi.

Portekizli yıldız daha önce 2011-2014 yılları arasında forma giydiği Beşiktaş'ta 112 maçta 20 gol atıp, 41 asist yapmıştı.

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