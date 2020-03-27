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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kayserispor'da idari personelin corona virüsü testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | Kayserispor'da idari personelin corona virüsü testi pozitif çıktı!
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Kayserispor, kulüpte yapılan koronavirüs (Covid-19) taramasında bir idari personelde pozitif sonuç çıktığını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, bir idari personel çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Hes Kablo Kayserispor’da yapılan testin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir idarei personelimizde sonuç pozitif yeni tip koronavirüs (COVID-19) çıkmıştır" denildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz"

 

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