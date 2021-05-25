Son Dakika: Kayserispor'da Gustavo Campanharo'dan müjde! Yoğun bakımdan çıktı...
Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gustavo Campanharo'nun normal servise alındığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gustavo Campanharo'nun normal servise alındığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz.