Son Dakika: Kayserispor'da Gustavo Campanharo'dan müjde! Yoğun bakımdan çıktı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gustavo Campanharo'nun normal servise alındığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz.