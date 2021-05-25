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GeriFutbol Son Dakika: Kayserispor'da Gustavo Campanharo'dan müjde! Yoğun bakımdan çıktı...
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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kayserispor'da Gustavo Campanharo'dan müjde! Yoğun bakımdan çıktı...

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Son Dakika: Kayserispor'da Gustavo Campanharo'dan müjde! Yoğun bakımdan çıktı...

Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gustavo Campanharo'nun normal servise alındığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gustavo Campanharo'nun normal servise alındığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz.

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