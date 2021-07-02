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GeriFutbol Son Dakika: Kayserispor'da Cristian Sapunaru ile yollar ayrıldı!
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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kayserispor'da Cristian Sapunaru ile yollar ayrıldı!

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Son Dakika: Kayserispor'da Cristian Sapunaru ile yollar ayrıldı!

Hes Kablo Kayserispor, Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo KayserisporCristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teşekkürler Sapunaru!

Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü

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