Son Dakika | Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi! 3 yıllık sözleşme...
Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Bayram Bektaş! Sarı kareKırmızı kare Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
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