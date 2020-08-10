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Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Son Dakika | Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi! 3 yıllık sözleşme...

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Son Dakika | Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi! 3 yıllık sözleşme...
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Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Bayram Bektaş! Sarı kareKırmızı kare Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

 

Son Dakika | Kayserisporda Bayram Bektaş dönemi 3 yıllık sözleşme...

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