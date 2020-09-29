Son dakika | Kayserispor'da ayrılık! Mario Situm...

Hes Kablo Kayserispor’da bir ayrılık daha oldu. Geçen sezon devre arasında Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Mario Situm ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Mario Situm Hes Kablo Kayserispor forması ile 19 maçta çıktı ve 1 asist yaptı.

Sarı Kırmızılı takımdan ayrılan Mario Situm, “Her şey için teşekkürler. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın” mesajı paylaştı.

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