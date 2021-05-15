Son Dakika: Kayserispor'da Aaron Lennon'un eşi doğum yaptı! İngiltere'ye gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında kümede kalmak adına sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hes Kablo Kayserispor'da eşi doğum yapan Aaron Lennon, Fenerbahçe maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı ve İngiltere'ye gitti. Deneyimli futbolcu, sarı lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.

Kayserispor'da Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Nehuen Paz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir. Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer alıyor.

Aaron Lennon'un yanı sıra Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru maç kadrosunda bulunmuyor.