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GeriFutbol Son Dakika | Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı

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Son Dakika | Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
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Hes Kablo Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı

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