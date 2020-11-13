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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kayserispor'da 2 koronavirüs vakası! 1'i futbolcu...

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Son dakika | Kayserispor'da 2 koronavirüs vakası! 1'i futbolcu...
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandı.

Test sonucunda bir oyuncu ve bir antrenör pozitif çıktı.

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Açıklamada, Kovid 19'a yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve TFF ile Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı bildirildi.

 

Son dakika | Kayserisporda 2 koronavirüs vakası 1i futbolcu...

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