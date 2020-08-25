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GeriFutbol Son dakika | Kayserispor, Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:55 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kayserispor, Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı

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Son dakika | Kayserispor, Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı
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Hes Kablo Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ziya Alkurt. Profesyonel futbolcumuz Ziya Alkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Kayserispor, Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı

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