Son dakika | Kayserispor, Wilfried Kanga transferini açıkladı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.

Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga" ifadelerini kullandı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!