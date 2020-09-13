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GeriFutbol Son dakika | Kayserispor, Wilfried Kanga transferini açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 16:08 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kayserispor, Wilfried Kanga transferini açıkladı

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Son dakika | Kayserispor, Wilfried Kanga transferini açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.
Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Kayserispor, Wilfried Kanga transferini açıkladı

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