OÄŸuzhan'Ä± senelerdir sÃ¶ylÃ¼yoruz. Biraz reaksiyon gÃ¶sterdiÄŸinde, yeteneklerini biraz sahanÄ±n iÃ§erisinde sorumluluk duygusu ile gÃ¶sterdiÄŸinde, umursadÄ±ÄŸÄ±nda... Meziyetinden kimsenin ÅŸÃ¼phesi yok. OÄŸuzhan'Ä± tebrik edelim. Ondan beklenen ancak genelde yapmadÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri yaptÄ± bugÃ¼n. BugÃ¼n 2-1 gerideyken, hafta iÃ§i hocanÄ±z ayrÄ±lmÄ±ÅŸken, bu ortamda oyuna girmek bir oyuncu iÃ§in de kolay deÄŸil. Bu ÅŸartlar altÄ±nda OÄŸuzhan ve GÃ¼ven oyuna girdi. Oyuna girip iÅŸ yapmak Ã§ok daha zordur. Ä°kisi de kalan sÃ¼rede hem maÃ§Ä± Ã§evirecek hem de takÄ±mÄ±n Ã§ehresini deÄŸiÅŸtirecek iÅŸler yaptÄ±lar.