Son Dakika: Kayserispor galibiyeti sonrasÄ± çarpÄ±cÄ± Sergen YalçÄ±n iddiasÄ±! "EÄŸer BeÅŸiktaÅŸ kaybetseydi..." dedi ve Fenerbahçe derbisini hatÄ±rlattÄ±...
BeÅŸiktaÅŸ, iki kez geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¼per Lig'in 16. hafta maÃ§Ä±nda Kayserispor'u 4-2 maÄŸlup etti. Siyah-beyazlÄ±lar bu sonuÃ§la birlikte lider Trabzonspor ile puan farkÄ±nÄ± 15'e indirdi. Gecenin maÃ§Ä±nÄ± GÃ¼ntekin Onay, Banu Yelkoven ve TÃ¼mer Metin masaya yatÄ±rdÄ±.
YAZARLAR NELER DEDÄ°?
HÃ¼rriyet Gazetesi yazarlarÄ± GÃ¼ntekin Onay ve Banu Yelkovan ile Tivibuspor yorumcusu BeÅŸiktaÅŸlÄ± eski futbolcu TÃ¼mer Metin, siyah beyazlÄ± ekibin sahasÄ±nda Kayserispor'u 4-2 maÄŸlup ettiÄŸi mÃ¼cadeleyi deÄŸerlendirdi. TÃ¼mer Metin'in olasÄ± bir maÄŸlubiyette yaÅŸanabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n iddiasÄ± geceye damga vurdu.
GÃœNTEKÄ°N ONAY: DAKÄ°KA 74 BEÅžÄ°KTAÅž Ä°Ã‡Ä°N DÃ–NÃœM NOKTASI
Siyah beyazlÄ±lar, dÃ¼n sadece 3 puan almadÄ± OÄŸuzhanâ€™Ä±, Batshuayiâ€™yi ve Ã¶zgÃ¼venini kazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, seyircisinin desteÄŸine raÄŸmen daÄŸÄ±nÄ±k ve tedirgin bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle baÅŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de topa sahip olmasÄ±na olmasÄ±na raÄŸmen siyah beyazlÄ±lar topun hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±p tempoyu yÃ¼kseltemeyince Kayserisporâ€™un kalabalÄ±k savunmasÄ±nÄ± bunaltamadÄ±. Buna karÅŸÄ±n konuk Kayserispor ise topla Ã§ok az temas etmesine raÄŸmen BeÅŸiktaÅŸ alan daraltamayÄ±nca Ã§Ä±kÄ±ÅŸ imkanÄ± buldu.
JOSEFâ€™i ARADILAR
Siyah beyazlÄ±lar topu kaybettikten sonra ilk baskÄ±yÄ± yapmakta bocaladÄ±. Bu durumda Josef de Souzaâ€™nÄ±n eksikliÄŸinin de fazlasÄ±yla hissedildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Thiamâ€™Ä±n ÅŸÄ±k kafa golÃ¼ne aynÄ± gÃ¼zellikte cevap veren Larinâ€™in kritik cevabÄ± ile soyunma odasÄ±na 1-1â€™lik beraberlik ile giren BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ikinci yarÄ±da momentumu yakalamasÄ±nÄ± bekledik.
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Nitekim bu devreye daha hÄ±zlÄ±, hareketli ve baskÄ±lÄ± baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ, Larin ve Ghezzalâ€™Ä±n tutuk oyunlarÄ±; Batshuayiâ€™nin de kalalabalÄ±k savunma arasÄ±nda boÄŸulmasÄ± ile aradÄ±ÄŸÄ± golÃ¼ bulamadÄ±. Bir top kaybÄ± sonrasÄ±nda hÄ±zlÄ± Ã§Ä±kan Kayserispor, Ersinâ€™in de zamanlama hatasÄ±yla thiam ile bitime 20 dakika kala tekrar Ã¶ne geÃ§ti.
HER ÅžEYi DEÄžiÅžTiREN iKiLi
TribÃ¼nler 1-2â€™lik skor sonrasÄ±nda tam terse dÃ¶nmÃ¼ÅŸken BeÅŸiktaÅŸâ€™ta maÃ§Ä± Ã§eviren hamleler geÃ§ de olsa 74â€™te geldi. AylardÄ±r neden kulÃ¼bede oturduÄŸunu anlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z OÄŸuzhan oyuna girdikten sonra sadece sorumluluk almakla kalmayÄ±p maÃ§Ä±n iplerini de eline geÃ§irdi.
Topla buluÅŸtuÄŸu her pozisyonda ataklara ÅŸekil veren OÄŸuzhan son dakikalarda atÄ±lan 3 golde de hÃ¼cumlarÄ± baÅŸlatan isim oldu. GÃ¼venâ€™in hareketli oyunu, OÄŸuzhanâ€™Ä±n direkt paslarÄ± Batshuayiâ€™nin de performansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ± ve Kayserisporâ€™un savunma dengesi tamamen bozuldu. 2 gol 1 asistle oynayan BelÃ§ikalÄ± futbolcu biraz alan bulduÄŸu ve istediÄŸi paslarÄ± aldÄ±ÄŸÄ± zaman ne kadar etkili olduÄŸunu gÃ¶sterdi.
HaftalardÄ±r 3 puana hasret olan BeÅŸiktaÅŸ, dÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir felaket ile daha burun buruna geldi ancak taraftarÄ±nÄ±n desteÄŸi ile son dakikalarda pes etmeyerek mÃ¼thiÅŸ reaksiyon gÃ¶stererek 4 gollÃ¼ galibiyet ile kazanmayÄ± hatÄ±rladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, dÃ¼n sadece 3 puan almadÄ±, OÄŸuzhanâ€™Ä±, Batshuayiâ€™yi ve Ã§ok ihtiyacÄ± olan Ã¶zgÃ¼venini de geri kazandÄ±.
Galatasaray ve FenerbahÃ§eâ€™nin Avrupaâ€™da turu geÃ§erek moral kazandÄ±ÄŸÄ±, Sergen YalÃ§Ä±nâ€™Ä±n gÃ¶revden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Trabzonsporâ€™un 27 maÃ§tÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yenilmezlik serisinin sona erdiÄŸi bu Ã§ok hareketli haftada, henÃ¼z yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ belli olmamÄ±ÅŸ olsa da siyah beyazlÄ±larÄ±n gÃ¶revi devralacak hoca her kim olacaksa, ona bir nebze olsun avantajlÄ± bir durum devretmek adÄ±na kazanmaktan baÅŸka Ã§aresi olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenebilirdi.
GENERALSiZ BiR ORDU GiBiÂ
Ev sahibi takÄ±m, Ã¶zellikle ilk yarÄ±da Josefâ€™in yokluÄŸunda generalsiz bir ordu gibi ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok da bilmeyen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Bu sezon deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± 8 maÃ§Ä±n sadece birini kazanabilen Kayserispor ise Ã§ok parlak olmayan karnesine raÄŸmen ligde son 5 maÃ§Ä±nda galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen ve kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸi Ã§ok daha uzun sÃ¼redir devam eden BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± gÃ¶zÃ¼ne kestirdiÄŸi ortadaydÄ±.
Nitekim ilk gol, bu sezon Kayseriâ€™nin en golcÃ¼ oyuncusu Thiamâ€™dan geldi. TaraftarÄ±n tam homurdanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± noktada Larinâ€™in golÃ¼ geldi. Ancak bu gol bile KanadalÄ± oyuncunun 75. dakikada oyundan Ã§Ä±karken yoÄŸun ÅŸekilde Ä±slÄ±klanmasÄ±nÄ± engellemedi.
SiHiRLi DEÄžNEKLER
BeÅŸiktaÅŸ ikinci yarÄ±da, maÃ§ta ikinci kez Thiamâ€™Ä±n ayaÄŸÄ±ndan geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra sanki sihirli deÄŸnek deÄŸmiÅŸÃ§esine uyandÄ±. Sihirli deÄŸneklerin adlarÄ± OÄŸuzhan ve GÃ¼venâ€™di. Ã–nce 84. dakikada Batshuayi skora denge getirdi. Sonra 89â€™da Thiamâ€™Ä±n Ersinâ€™den dÃ¶nen vuruÅŸu, siyah beyazlÄ±lar adÄ±na kontrataÄŸa dÃ¶ndÃ¼ ve Batshuayi takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§iren ikinci golÃ¼ attÄ±. Skoru belirleyen gol, duraklama dakikalarÄ±nda Kayserispor tÃ¼m hatlarÄ±yla beraberlik iÃ§in yÃ¼klenirken GÃ¼venâ€™den geldi. BeÅŸiktaÅŸ aradÄ±ÄŸÄ± kudretin yedek kulÃ¼besinde saklÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlamÄ±ÅŸ oldu.
TÃœMER METÄ°N: BEÅžÄ°KTAÅž KAYBETSE BUNDAN SONRAKÄ° SERGEN YALÃ‡IN TEZAHÃœRATLARI SÄ°RAYET EDERDÄ°
Enteresan bir akÅŸam oldu. Bence BeÅŸiktaÅŸ kÄ±rÄ±lma maÃ§larÄ±ndan birini oynadÄ±. Sezonun bundan sonrasÄ± iÃ§in, oyuncular Ã¼zerindeki soru iÅŸaretlerini kaldÄ±rabilmek iÃ§in bir kÄ±rÄ±lma maÃ§Ä±ydÄ±. Thiam'Ä±n golÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan tribÃ¼nlerden Sergen YalÃ§Ä±n tezahÃ¼ratÄ± yÃ¼kseldi. Bu hem bÄ±rakan hoca hem de yÃ¶netim aÃ§Ä±sÄ±ndan da seyircinin bu tezahÃ¼ratÄ± bundan sonraki haftalar iÃ§in skor deÄŸiÅŸmeyeseydi oyuncu Ã¼zerindeki etkisi, DolmabahÃ§e Ã¼zerindeki etkisi, tesisler Ã¼zerindeki etkisi bambaÅŸka bir yere gÃ¶tÃ¼rebilecek seviyede olurdu.
Ã–nder ve Serdar Hoca, devre arasÄ±nda konuÅŸtuÄŸumuz iÅŸi Thiam'Ä±n golÃ¼nden sonra yapmaya karar verdi. Devre arasÄ±ndaki dedik ki, "Kayserispor 11 kiÅŸi topun arkasÄ±na geÃ§iyor. BeÅŸiktaÅŸ Ã¼retmekte zorluk Ã§ekiyor. OÄŸuzhan ve GÃ¼ven YalÃ§Ä±n deÄŸiÅŸiklikleri maÃ§Ä±n kalan dakikalarÄ±nda mÃ¼cadelenin Ã§ehresini deÄŸiÅŸtirdi. OÄŸuzhan ile GÃ¼ven YalÃ§Ä±n oyuna girdikten sonra -radikal de bir deÄŸiÅŸiklik- Ã¶yle ya da bÃ¶yle iÃ§eride son 4 golÃ¼n altÄ±nda imzasÄ± olan Larin'i oyundan alÄ±yorsun. MaÃ§a da bir golle devam eden Larin'i oyundan alÄ±yorsun. Yoruldu, evet. Taraftarlar da tepki gÃ¶steriyordu.
OÄŸuzhan'Ä± senelerdir sÃ¶ylÃ¼yoruz. Biraz reaksiyon gÃ¶sterdiÄŸinde, yeteneklerini biraz sahanÄ±n iÃ§erisinde sorumluluk duygusu ile gÃ¶sterdiÄŸinde, umursadÄ±ÄŸÄ±nda... Meziyetinden kimsenin ÅŸÃ¼phesi yok. OÄŸuzhan'Ä± tebrik edelim. Ondan beklenen ancak genelde yapmadÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri yaptÄ± bugÃ¼n. BugÃ¼n 2-1 gerideyken, hafta iÃ§i hocanÄ±z ayrÄ±lmÄ±ÅŸken, bu ortamda oyuna girmek bir oyuncu iÃ§in de kolay deÄŸil. Bu ÅŸartlar altÄ±nda OÄŸuzhan ve GÃ¼ven oyuna girdi. Oyuna girip iÅŸ yapmak Ã§ok daha zordur. Ä°kisi de kalan sÃ¼rede hem maÃ§Ä± Ã§evirecek hem de takÄ±mÄ±n Ã§ehresini deÄŸiÅŸtirecek iÅŸler yaptÄ±lar.
Bu akÅŸam 1 gol, 2 asist, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ iÅŸtahlÄ± ve maÃ§Ä± Ã§evirebilecek iÅŸleri yapan GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, haftaya ilk 11'de baÅŸlar mÄ±, yok baÅŸlamasÄ±n ilk 11. GÃ¼ven, sonradan oyuna dahil olduÄŸunda Ã§ok daha fazla etkili. Bizim zamanÄ±mÄ±zda Semih, o iÅŸleri yapardÄ±. 11 baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸi olurdu ama sonradan girdiÄŸinde Ã§ok etkili olurdu Semih. GÃ¼ven'de de benzer iÅŸleri gÃ¶rÃ¼yorum ben. Bu akÅŸam oyuna girdikten sonra da inanÄ±lmaz ÅŸeyler yaptÄ±.
Batshuayi rahatladÄ±. UÄŸur Demirok ve yanÄ±ndaki stoper GÃ¼ven oyuna girdikten sonra hangisini alacaÄŸÄ±z diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Bundan sonra Batshuayi'nin etkili olduÄŸu anlar baÅŸladÄ±. GÃ¼ven geldi darbeyi aldÄ±, Batshayi boÅŸta kaldÄ±. Batshuayi'yi Ã§Ä±kartÄ±p GÃ¼ven'i oyuna alsaydÄ±n, Kayserispor'un stoperleri Ã§ok fazla zorlanmazdÄ±. Ä°kili olduklarÄ±nda hem Batshuayi'nin hem de GÃ¼ven'in ne kadar etkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Risk mi, evet risk. Sezonun genelinde oynabilir misin, hayÄ±r. Ama bu tÃ¼r maÃ§larda kesinlikle yapman gereken hamle.
BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli, bir kÄ±rÄ±lma maÃ§Ä±ydÄ±. EÄŸer kaybetseydi bundan sonraki her haftaya Sergen YalÃ§Ä±n tezahÃ¼ratlarÄ± sirayet ederdi. BeÅŸiktaÅŸ kÄ±smen yaralarÄ±nÄ± sarmÄ±ÅŸ, Ã¶z gÃ¼venli Ã§Ä±kacak FenerbahÃ§e derbisine. Kaybetseydi Ã§ok daha farklÄ± bir senaryo konuÅŸacaktÄ±k. BeÅŸiktaÅŸ, kazanmasÄ±na raÄŸmen yaralarÄ±na merhem olacak bir maÃ§ oynamadÄ±. SÄ±kÄ±ntÄ±lar hala devam ediyor. BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam 2 gol yedi. Defansif sÄ±kÄ±ntÄ±lar devam ediyor. Bir de Thiam'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 3. golÃ¼ Ã¶ncesi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bir pozisyon var, Ersin'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± pozisyon.
BeÅŸiktaÅŸ'ta Sergen YalÃ§Ä±n tezahÃ¼ratÄ±nÄ±n gelecek haftalara yansÄ±mamasÄ± adÄ±na yÃ¶netim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir galibiyet oldu bu. Ama oyun, sezonu Ã§evirmeye, geÃ§en sezonki oyuna yaklaÅŸmaya yeterli mi, deÄŸil. Ben hala iÃ§erideki oyuncu kadrosunun bireysel performans olarak geÃ§en seneye yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.