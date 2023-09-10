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Son Dakika: Kayserispor, Recep Uçar ile anlaştı!

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#Kayserispor#Recep Uçar#Süper Lig
Son Dakika: Kayserispor, Recep Uçar ile anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 17:14

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaştıklarını açıkladı.

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Süper Lig’in ilk 4 haftasını teknik direktör Çağdaş Atan ile geçiren ve lige verilen milli arada teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor, Recep Uçar ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır.

Anlaşmanın hem Recep Uçar’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Son olarak Ümraniyespor’da görev yapan Recep Uçar, yarın Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak ve sonrasında antrenmana çıkacak.

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#Kayserispor#Recep Uçar#Süper Lig

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