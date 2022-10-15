Son dakika: Kayserispor - Galatasaray maçında Okan Buruk çılgına döndü! Gol sonrası ceketini çıkardı ve...

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, zorlu maçta Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor'un konuğu oldu.

PERDEYİ GAVRANOVİC AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor, 22. dakikada Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

FAUL İTİRAZI KABUL GÖRMEDİ

Gavranovic'in golü sonrası Galatasaraylı oyuncular Sacha Boey'a faul yapıldığını belirtip hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün ardından gol kararı verildi.

Golün şokunu üzerinden atamayan Galatasaray, 34. dakikada bu kez Onur Bulut'un harika golüyle 2-0 geriye düştü.

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İKİNCİ GOL SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ

Onur Bulut'un golü sonrası çok sinirlenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ceketini çıkarıp fırlattı.

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Pozisyon sonrası oyuncularına bağıran Okan Buruk daha sonra öfkeli bir şekilde ceketini çıkarıp kulübeye doğru fırlattı.

Gole oldukça sinirlenen Okan Buruk'u teknik ekip sakinleştirdi. Okan Buruk'un gergin anları yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

MART 2022'DEN BU YANA BİR İLK

En son ligde oynanan Kasımpaşa maçında kalesinde iki gol gören sarı kırmızılılar, Mart 2022'den beri ilk kez ilk yarıda iki gol yedi.

CEZA SAHASI DIŞINDAN İLK GOL G.SARAY'A

Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Onur Bulut, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Galatasaray'a attı.

MATA VE ICARDI 11'DE

Galatasaray'da yeni transferler Juan Mata ve Mauro Icardi, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez ilk 11'de yer aldı.