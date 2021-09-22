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Son dakika: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Bazı oyuncularımız...

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Son dakika: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Bazı oyuncularımız...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-0'lık Kayserispor mağlubiyeti sonrasında açıklamalar yaptı.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Hikmet Hoca maçı anlatmıştır zaten bu kadar uzun kaldığına göre. Sağ olsun benim yerime de anlatmıştır. Puan kaybetmek istemeyiz, mağlup da olmak istemeyiz ama futbol içinde bunlar var. Sezon başında olması, ileride olmasından iyidir, hoşlanmasak da. Biz Galatasaray olarak bu gini şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını bildik, biliriz. Eski günlerimizi veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan verdik burada 3 puan verdik... 19 tane şut atıp 2 tane isabetli olursa, 10'a yakın pozisyon bulup goıl atamazsak. Pozisyon yokken gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları atamayınca mağlup oluyoruz.

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"GEREKENİ YAPACAĞIZ, MERAK ETMESİNLER. BİR OCAK DAHA MÜSAADE..."

Galatasaray bilmelidir ki biz doğu yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardımcı olmayabilir ama bunları atlatacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Çok üzülüyoruz tabii ki. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Bazen istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne yapmak istediğini bilecek kadar tcrübeliyiz ve Galatasaraylıyız. Bize bir Ocak daha müsaade edecekler. Galatasaraylılar hiç merak etmesinler. Biz gerekeni yapacağız. Biz bunları o kadar çok gördük ki, ligin daraldığı zamanlarda da gördük. Şimdi çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz. Kusura bakmasınlar.

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"BAZI OYUNCULAR FIRSATI KULLANAMADI"

1 hafta önceki Lazio maçındaki Galatasaray'la bugünkü Galatasaray arasında çok fazla fark var. Bazı oyuncuların Galatasaray için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bazılarının da bu fırsatlardan yararlanamadığı ortaya çıktı. Sorumlu varsa kimin olduğu belli. Taraftarımız merak etmesinler, gerekeni yapacağız, iyi bir takım olacağız.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig