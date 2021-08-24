Son Dakika: Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Senagalli oyuncuyla 3 yıllık mukavele imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE DE DUYURDU

Transferle ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur." denildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.

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