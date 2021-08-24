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GeriFutbol Son Dakika: Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Son Dakika: Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Kayserispor, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kayserispor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Senagalli oyuncuyla 3 yıllık mukavele imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE DE DUYURDU

Transferle ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur." denildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.

Son Dakika: Kayserispor, Fenerbahçeden ayrılan Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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