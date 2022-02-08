Son Dakika: Kayserispor-Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de takıma geri dönen Ozan Tufan, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçta büyük şanssızlık yaşadı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Süper Lig’de son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Kayserispor karşısına 3 değişiklikle çıktı.

Kartal, Sosa’nın yerine Ozan’a, İrfan Can’ın yerine Mert Hakan’a, Pelkas’ın yerine ise Valencia’ya görev verdi.

VAR UYARISI SONRASI KIRMIZI KART

Mücadelenin ilk yarısının son dakikalarından Kayserispor savunmacısı Uğur Demirok, Ozan Tufan'a ceza sahası yayı çevresinde sert bir müdahale yaptı ve hakem faul kararı verdi. Uğur Demirok'un müdahalesi için VAR'dan uyarı geldi ve Arda Kardeşler pozisyonu inceledi.

Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok'un müdahalesinin kural dışı olduğuna hükmetti ve direkt kırmızı kart gösterdi.

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Sert müdahalenin ardından sakatlanan Ozan Tufan, yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti ve ilk yarıyı bu şekilde noktaladı.

İKİNCİ YARIDA KENDİNİ DENEDİ ANCAK...

İkinci yarıda sahaya çıkan Ozan Tufan, ilk yarıdaki müdahale nedeniyle oyuna devam edemedi ve 49. dakikada yerini Pelkas'a bıraktı.

Sezon başında Watford'a kiralanan ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen milli futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

MERT HAKAN 5 MAÇ SONRA 11’DE

Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11’de görev aldı. Süper Lig’de son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11’de görev alan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamamıştı. Mert Hakan, ligdeki son maçta Medipol Başakşehir’e karşı oyuna sonradan dahil olmuştu.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu’nda oynanan maça az sayıda taraftar geldi.