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Son Dakika: Kayserispor Emre Demir'in ayrılığını resmen açıkladı! Barcelona'nın ödeyeceği bonservis...

#Emre Demir#Kayserispor#Barcelona
Son Dakika: Kayserispor Emre Demirin ayrılığını resmen açıkladı Barcelonanın ödeyeceği bonservis...

Son dakika haberi... Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor, transferi resmi olarak duyurdu.

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Kayserispor'un 2004 doğumlu genç futbolcusu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü, gelecek sezondan itibaren İspanyol ekibinin formasını giyecek.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Gururluyuz, Mutluyuz, Umutluyuz! Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig’in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek." ifadeleri kullanıldı.

BARCELONA BONSERVİS VE SERBEST KALMA BEDELİNİ DUYURDU

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada ise Emre Demir'in bonservisi için 2 milyon euro ve bonuslar ödeneceği ve genç oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona'nın açıklamasında, "Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi" ifadelerine  yer verildi.

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#Emre Demir#Kayserispor#Barcelona