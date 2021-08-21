Son Dakika: Kayserispor - Adana Demirspor maçı sonrası olay oldu! Balotelli, Belhanda, Aybaba...

Süper Lig 'de 2. haftanın açılışında yaptığı flaş transferlerle lige hızlı giren Adana Demirspor, ilk puanlarını elde ederken teknik direktör Samet Aybaba'nın maç sonu açıklamaları geceye damga vurdu.

"Biz bu kadar abartılacak bir takım değiliz, öbür takımlara duyurayım, çok saldırmasınlar bize" ifadelerini kullanan Aybaba, Mario Balotelli ve Younes Belhanda'nın performanslarını ''Şu anda Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız, böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır.'' sözleriyle eleştirdi.

SAMET AYBABA GELECEĞİNİ RİSKE Mİ ATTI?

Sosyal medyada Samet Aybaba'nın bu sözleri gündem olurken bazı futbolseverler tecrübeli teknik adamın bu sözlerle takımdaki geleceğini riske attığını belirtti.

Sosyal medyada "Samet Aybaba Süper Lig'in 2.yarısını göremez', 'Samet Aybaba’ya yakında yol görünür' şeklinde yorumlar yapıldı.

Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Mario Balotelli'nin yıllık 2.5 milyon euroluk maliyeti bulunuyor. Yine 3 yıllık sözleşme imzalanan Younes Belhanda'nın ise bonuslarla beraber 1.8 milyon euroluk ücreti var.

Samet Aybaba'nın açıklamalarının tamamı şöyle;

Şöyle bir algı var, 2-3 tane isim oyuncu aldık. Herkes bu oyuncularla şu takımı yener, bu takımı yener deniyor. Futbol koşarak oynanan bir oyun, koşmazsanız kimseyi yenemezsiniz. Kaliteli, şöhretli, yetenekli oyuncu koşan takımda işini yapabilir. Bizim ülkemizde maalesef böyle şeylere prim verilmez, bir oyuncu geldiğinde koşmadan da, pas atmadan da, dripling yapmadan da oynayabilir. Bu kadar ucuz olmamalı. İçeride arkadaşlarımıza da söyledim, bu tempoda oynarsak, rakip takım çok oyuncu aldılar, daha çok koşalım diyor. Biz de onlar kadar koşacağız, onlar kadar koşamıyorsak zaten bu işi yapamayız, arkadaşlarıma da söyledim. İşimiz zor, bir an önce konsantre olmamız lazım, koşu anlamında doğruları yapmamız lazım, takımdaşlık anlamında doğru yapmamız lazım. Biz bu kadar abartılacak bir takım değiliz, öbür takımlara duyurayım, çok saldırmasınlar bize. 1 puan bizim için çok iyi oldu, rakip çok dirençliydi, ne yapması gerekiyorsa onu yaptı, bizim böyle oynamaya hakkımız yok

KARAMAN, BELHANDA İLE TARTIŞMA YAŞADI, BALOTELLİ SAKİNLEŞTİRDİ

Öte yandan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Adana Demirsporlu Younes Belhanda tartışma yaşadı. Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananların ardından teknik direktör Hikmet Karaman sarı kart gördü.

KARAMAN'DAN 'BELHANDA KÜFÜR ETTİ' İTİRAZI

Tecrübeli teknik adam, mücadelenin hakemlerine Belhanda'nın kendisine küfür ettiğini yönünde itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

BALOTELLI VE İBRAHİM AKDAĞ ARASINDA TARTIŞMA

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ise Balotelli'nin müdahalesinin ardından İbrahim Akdağ yerde kaldı. Hakemin faul çalmadığı pozisyonun ardından İbrahim ayağa kalktı ve Balotelli'ye omuz attı. Bu hareketin ardından sarı kart gördü.