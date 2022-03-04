Son Dakika: Katie Meyer kampüste ölü bulundu! Otopsi sonucu açıklandı...

Haberin Devamı

ABD'nin Stanford Üniversitesi takımında forma giyen 22 yaşındaki genç kaleci Katie Meyer, üniversitenin kampüsünde ölü bulundu.

Stanford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, takımın kalecisi ve kaptanı olan Katie Meyer'in 22 yaşında hayatını kaybettiğini doğrulandı. Meyer'in kampüsteki bir rezidansta ölü bulunduğu ve ölüm nedeninin henüz açıklanmadığını belirtildi.

Yapılan otopsi incelemesi sonucu Katie Meyer'in ölüm sebebinin intihar olduğu açıklandı.

Katie Meyer, yaptığı penaltı kurtarışlarıyla 2019'da Stanford'un NCAA Kadın Futbol Şampiyonası'na gitmesinde büyük rol oynamıştı.

DUYGUSAL VEDA YAZISI

Stanford Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkan Yardımcısı Susie Brubaker-Cole ve Atletizm Direktörü Bernard Muir, Katie Meyer'in vefatının ardından genç kaleciye veda için bir yazı yayımlandı.

Haberin Devamı

“Katie, dünyasındaki her şeye ve herkese olağanüstü bir derecede bağlıydı. Arkadaşları onu, çok iyi ve çok büyük bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorlar. O, dünyaya bakış açımızı değiştirdi ve çok önemli zorlukların üstesinden gelmemiz için birlikte çalışmamız gerektiğini bize aşıladı. Akademik bir disiplin seçti ve her zaman tutkusunu herkese yansıttı. Kardinal Kadın Futbol Programı’na ve genel olarak kadın sporlarına büyük bir önem verdi. Son derece rekabetçi olan Katie, Stanford'un 2019'da üçüncü NCAA kadın futbol şampiyonasını kazanmasına yardımcı oldu. Kuzey Carolina'ya karşı yaptığı iki önemli penaltı kurtarışı büyük bir başarıydı. Katie, sahadaki ve topluluğumuzdaki pek çok kişi için parlak bir ışıktı.”