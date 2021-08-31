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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kastamonuspor ligden çekilme kararı aldı!

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Son Dakika: Kastamonuspor ligden çekilme kararı aldı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kastamonuspor, yaşanan sel felaketi nedeniyle bu sezon ligden çekilme kararı aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kastamonuspor, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle bu sezon ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kastamonu'nun afet bölgesi ilan edilmesi üzerine kulüp yönetimi olarak TFF'ye tüm haklarımızın saklı kalması kaydıyla 2021-22 sezonuna katılmama başvurusunda bulunmak zorunda kaldık. Ancak TFF nezdinde ne böyle bir toplantı oldu ne de böyle bir karar tarafımıza ulaştı. Konu ile ilgili resmi gelişmeler yaşandıkça resmi hesabımızdan gerekli duyurular yapılacaktır." denildi.

Kastamonuspor geçtiğimiz sezon yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 36 puanla 17. sırada yer almıştı.

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