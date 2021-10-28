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Son dakika: KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu!

#KasÄ±mpaÅŸa#Cihat Arslan#Hakan Kutlu
Son dakika: KasÄ±mpaÅŸanÄ±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Hakan Kutlu oldu

Süper Lig ekibi KasÄ±mpaÅŸa, Cihat Arslan'dan boÅŸalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

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KasÄ±mpaÅŸa'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KasÄ±mpaÅŸa'mÄ±z Teknik DirektÃ¶r Hakan Kutlu ile anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±r. Teknik DirektÃ¶rÃ¼mÃ¼z Hakan Kutlu'ya ve ekibine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadeleri yer aldÄ±.

KasÄ±mpaÅŸa'da, Ã‡aykur Rizespor yenilgisi sonrasÄ±nda teknik direktÃ¶r Cihat Arslan ile yollar ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Son dakika: KasÄ±mpaÅŸanÄ±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Hakan Kutlu oldu

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#KasÄ±mpaÅŸa#Cihat Arslan#Hakan Kutlu

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