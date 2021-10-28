KasÄ±mpaÅŸa'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KasÄ±mpaÅŸa'mÄ±z Teknik DirektÃ¶r Hakan Kutlu ile anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±r. Teknik DirektÃ¶rÃ¼mÃ¼z Hakan Kutlu'ya ve ekibine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadeleri yer aldÄ±.
KasÄ±mpaÅŸa'da, Ã‡aykur Rizespor yenilgisi sonrasÄ±nda teknik direktÃ¶r Cihat Arslan ile yollar ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Alec Baldwin katil olmuÅŸtu... Polis belgeleri sÄ±zdÄ±! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü
Tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± yakÄ±ndan ilgilendiriyor! 3 yÄ±l çalÄ±ÅŸan tazminat alÄ±r.. Bir ÅŸartla...
DeÄŸiÅŸmeyen tek ÅŸey bakÄ±ÅŸlarÄ±... Onu tanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ±?
Dünyaca ünlü oyuncu Ä°stanbul'da taksi bulamadÄ±: 20 dakika durakta bekledi
Ä°ngiltere'den kulüp satÄ±n almak için anlaÅŸma saÄŸlayan Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n ödeyeceÄŸi rakam!