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GeriFutbol Son Dakika | Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu!
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Haber Giriş: 28.11.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu!

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Son Dakika | Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu!
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İrfan Buz ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Ankaragücü'nden ayrılan eski teknik direktörü Fuat Çapa'yla anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Fuat Çapa, geçen sezonu Kasımpaşa'nın başında geçirmiş ve sezon sonunda yollar ayrılmıştı. Kasımpaşa ise Mehmet Altıparmak'ın ardından göreve getirilen İrfan Buz dönemi yalnızca 14 gün sürmüş ve İrfan Buz istifa etmişti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Son Dakika | Kasımpaşanın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

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