Son Dakika: Kasımpaşa'nın golcüsü Jackson Muleka Süper Lig'i sallıyor! Saat başı gol atıyor... 2019'da bu günlerin geleceğini söylemişti...

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kasımpaşa karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0 gibi net bir skorla Kasımpaşa oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 28 ve 82. dakikalarda Jackson Muleka ile 45+1'de Ben Ouanes kaydetti. Ev sahibi ekip ise müsabaka boyunca birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen skor üretmeyi başaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa son 7 maçta 6 galibiyet elde etti ve puanını 47'ye yükseltti. Ev sahibi Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk kez yenildi ve 51 puanda kaldı.

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GOLLER NASIL OLDU?

28. dakikada Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Doğucan’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Spajic’in kafayla indirdiği topa yakın mesafeden şutunu çeken Muleka topu ağlara gönderdi. 0-1



45+1. dakikada Hadergjonaj’ın kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Ben Ouanes’in aşırtma vuruşunda top Ersin’in üzerinden ağlarla buluştu. 0-2



82. dakikada Umut Meraş'ın sol tarafta kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Hajradinovic topu hızla ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arkasında meşin yuvarlakla buluşan Muleka düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3

Gözden Kaçmasın Sami Uğurlu: Haberi Görüntüle

JACKSON MULEKA SERİYE BAĞLADI

Devre arasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya gelen Jackson Muleka, gösterdiği performansla şimdiden Süper Lig'in en etkili hücum oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Opta verilerine göre; 22 yaşındaki golcü, 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu (10 gol & 3 asist). Muleka ayrıca bu sezon Mame Thiam'ın (Kayserispor) ardından Beşiktaş'a deplasmanda iki gol atan ikinci oyuncu oldu.

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14 GOLDE DİREKT ETKİ

Devre arasında geldiği Kasımpaşa'da forma giydiği 10 Süper Lig maçında 11 gol atan Jackson Muleka, takım arkadaşlarına da 3 gol attırdı. Böylece 10 maçlık Kasımpaşa kariyerinde 14 gole doğrudan etki etmiş oldu.

SAAT BAŞI GOL ATIYOR

Kasımpaşa'da her 64 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Muleka, bu alanda yeni bir ivme yakalarken gol krallığının da önemli adaylarından birisi oldu. Demokratik Kongolu golcü, 11 golle zirvedeki Ayoub El Kaabi'nin 4 gol uzağında yer alıyor.

Jackson Muleka'nın Beşiktaş karşısındaki performansı



Gol: 2

Şut: 3/3

RCS topla buluşma: 5

Kazandığı ikili mücadele: 12

İsabetli pas: 7

Maruz kaldığı faul: 7

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Jackson Muleka'nın Süper Lig karnesi

Aytemiz Alanyaspor (1 gol, 1 asist)

Fenerbahçe (1 gol)

Göztepe (2 gol, 1asist)

Öznur Kablo Malatyaspor (1 gol)

Gaziantep FK (1 gol)

VavaCars Fatih Karagümrük (1 gol)

Adana Demirspor (2 gol/1asist)

Beşiktaş (2 gol)





SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Muleka'nın sözleşme detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sami Uğurlu, devre arasında kiralık olarak kadroya kattıkları Jackson Muleka'nın geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada golcü oyuncunun satın alma opsiyonunun olduğunu kendisini kesinlikle takımda tutmak istediklerini kaydetti.

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Muleka'nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Bizim için önemli bir isim. Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka'yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım. Aslında bu şekilde bakınca takım olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ama 5'te 5 yaptığımız oyuncularla, daha önce 17 maçta 2 galibiyeti vardı takımın. Önümüzdeki sezon kendi adıma konuşmak için erken. Önümüzde 4 maç var. Bugün de ligde kalmayı garantileyen bir Kasımpaşa var ama biz buna odaklanmadık. Çok ciddi bir maç hazırlığı yapıyoruz her hafta ve karşılığını alıyoruz, sonuna kadar da bu şekilde gitmek istiyoruz. Transfer konusu da daha sonra konuşulur, şu anda erken olduğun düşünüyorum. Sami Uğurlu

OPSİYON 3 MİLYON EURO İDDİASI



Jackson Muleka'nın sözleşmesinde 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olduğu belirtiliyor.

SERKAN REÇBER 2019 YILINDA TELEVİZYONDA ANLATMIŞTI



Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber, 2019 yılında TRT ekranlarında yorumculuk yaptığı dönemde Jackson Muleka'dan övgüyle bahsetmişti. Reçber, yetenekli oyuncu için 3 sene önce yaptığı analizde, "300-500 bin euro fazla verelim, alalım. İddia ediyorum, pişman olmayacaklar." demişti.

Kongo, Mazembe'de forma giyen Jackson Muleka'yı, şu anda Belçika takımları istiyor. Gidelim 300-500 bin euro fazla verelim, alalım. İddia ediyorum, pişman olmayacaklar. Serkan Reçber

GÖREVE GELİR GELMEZ KİRALADI

Jackson Muleka'nın Kasımpaşa'ya kiralanmasında kulübün CEO'su Serkan Reçber'in payı büyük oldu. Serkan Reçber, bu göreve gelmeden önce TRT Spor'da katıldığı programda Muleka'yı ilk kez yüksek sesle dile getirmişti. Muleka ise o sırada henüz Demokratik Kongo liginde forma giyiyordu. Reçber'in anlatımından sonra Standard Liege'e transfer oldu. Reçber ise Kasımpaşa'da göreve gelir gelmez Jackson Muleka ile mutabakata vardı.

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BELÇİKA'DA İŞLER İYİ GİTMEDİ

Demokratik Kongo liginin "sömürge" anlayışından ötürü hala Belçika'ya tabi olduğunu ve buradaki futbolcuların Belçika arzusunu dile getiren Serkan Reçber, benzer bir senaryonun Muleka'da da cereyan edeceğini anlatmıştı.

2017 yılında TP Mazembe'de futbola başlayan Muleka, sadece 3 yıl içerisinde soluğu Standard Liege'de aldı. Liege, Afrika ekibine o dönemin parasıyla tam 2 milyon Euro ödeme yaptı. Bu para, TP Mazembe için de oldukça iddialı bir ücretti. Lakin Belçika'da işler yolunda gitmedi. İlk senesinde Belçika ekibiyle 33 maça çıkan Kongolu forvet, 12 gol; 2 asistlik katkı sağlayınca teknik heyet yarım dönem daha verdi. 6 ayda da bu kez ilk performansını aratınca satın alma opsiyonuyla kendisine kulüp arandı.

JACKON MULEKA KİMDİR?

Jackson Muleka, 4 Ekim 1999 tarihinde Demokratik Kongo'nun Lubumbashi adlı kentinde dünyaya geldi. Henüz 22 yaşındaki forvetin tam adı Jackson Muleka Kyanvubu. Forvet, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde performans gösterebilen Muleka, Şubat 2022'de Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kiralandı.