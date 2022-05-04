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Son Dakika: Kasımpaşa'dan Muleka hamlesi! 3 yıllık sözleşme...

#Kasımpaşa#Muleka#Transfer
Son Dakika: Kasımpaşadan Muleka hamlesi 3 yıllık sözleşme...

Kasımpaşa, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Muleka’nın opsiyonunu kullandı. İstanbul ekibi, Standard Liege’e 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. 12 golle lige damga vuran oyuncu ve menaceriyle de her konuda anlaşma sağlandı.

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Kasımpaşa’nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige damga vurmaya devam ediyor. Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta 2 gol atan Demokratik Kongolu santrfor, Başakşehir filelerini de boş geçmedi, ligdeki gol sayısını da 12’ye yükseltti.

Daha önce Göztepe, Adana Demirspor ve Beşiktaş müsabakalarında da 2’şer gol atan Muleka, Alanyaspor, Fenerbahçe , Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ve Başakşehir maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.

Bonservisi Standard Liege’de bulunan Muleka, devre arasında Lacivert-Beyazlı takıma kiralanmıştı. Fanatik'in haberine göre; satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olan Kongolu futbolcu için harekete geçen İstanbul ekibi, Standard Liege Kulübü’ne opsiyonu kullanacağını iletti. Paşa bu hafta içerisinde parayı yatırıp Muleka’yı resmen kadrosuna katacak.

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3 yıllık kontrat geliyor

Muleka ve menaceriyle de görüşen Kasımpaşa Yönetimi, her konuda anlaşmaya vardı. Muleka ile 3 yıllık kontrat yapılacağı ifade edildi. Başarılı forvet oyuncusunun transfer döneminde Kasımpaşa’nın en büyük kozu olması bekleniyor.

Kasımpaşa’nın ödemeyi yaptıktan sonra kârlı bir şekilde yıldız forveti satması öngörülüyor. Muleka’ya şimdiden Türkiye ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu ifade ediliyor.

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#Kasımpaşa#Muleka#Transfer

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